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كيف تحصل الأرملة على معاش زوجها؟ اعرف التفاصيل

12/27/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) يسمح قانون التأمينات والمعاشا
للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.



وتتضمن الأوراق المطلوبة أن تتقدم الزوجة "الأرملة" إلى مكتب التأمينات التابع له معاش زوجها المتوفى بصورة الرقم القومى وحساب بنكى لتحويل المعاش عليه، وفى حالة وجود أولاد "قصر" يتم فتح حساب بنكى لهم بمعرفة النيابة المختصة، وتقديم أصل شهادة ميلاد الأبناء وصور منها، كذلك تقديم استمارة "حصر الورثة" يمكن الحصول عليها مجانا من أى مكتب تأمينات، وفى حالة وجود أبناء في مراحل التعليم المختلفة يتم تقديم ما يفيد بذلك، كما يحق للفتاة الحصول على حقها من معاش والدها المتوفى قبل زواج الفتاة، حيث ينقطع المعاش بعد الزواج.












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