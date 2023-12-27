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هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

12/27/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت مناطق متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، هطول أمطار متوسطة الشدة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .
ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق (مطروح - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - الفيوم - القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا).
وأيضا متوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.

أمطار ليلية

أمطار ليلية فى سماء الجيزة

أمطار ليلية








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