وزير الخارجية الموريتانى يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سورى جديد

MENAFN - Youm7) تسلم وزير الخارجية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير سورى جديد في نواكشوط.

وذكرت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم - أن الوزير تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير قصي ثابت مصطفى سفير فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية العربية السورية في موريتانيا.

محليا، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بالصحفي المهني.

وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء صادق - خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على قانون الصحفي المهني الذي يهدف لتنظيم مهنة الصحافة في موريتانيا ويحدد المسار الوظيفي للصحفيين ويحدد الصحفي المهني ويضع إطارا قانونيا لوضع الصحفي المهني في موريتانيا ويدمج جميع الفئات المهنية مثل الصحفيين المستقلين والمراسلين المعتمدين والمتعاونين التحريريين والفنيين المشاركين في إنتاج المعلومات ويضع معايير واضحة لممارسة مهنة الصحفي من خلال ضمان حرية المعلومات وضمان حماية حقوق الصحفيين.

وفي سياق تعليمي، دشن الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى "المركب الجامعي" الجديد، بجامعة نواكشوط.

وذكرت وزارة التعليم العالي - في بيان - أن "المركب الجديد" يتسع لـ 14 ألف طالب، ويضم كليات العلوم القانونية، والعلوم والتقنيات، و الآداب، بالإضافة إلى الطب، حيث يضم 4 مدرجات و81 مكتبا و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم القانونية، و38 مختبرا و10 مدرجات و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم والتقنيات، و11 مختبرا لغويا و73 مكتبا و35 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الآداب، ومدرجان و3 مكاتب و14 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الطب.



