7 شهداء وعدد من المصابين فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا بمخيم النصيرات

MENAFN - Youm7) استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، الليلة، في قصف إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن سبعة أشخاص على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في المخيم المذكور، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.



