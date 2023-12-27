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محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

12/27/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.












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