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مركز المصالحة الروسى فى سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف

12/27/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا عن رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادى الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت فى بيان له الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات للطائرات المسيرة التابعة للتحالف، لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسى.

وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف.

وذكّر المركز الروسي للمصالحة كذلك بتسجيله 6 عمليات قصف لمواقع الجيش السورى من قبل مسلحى جماعتى "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامى التركستانى" فى منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بشمال غربى سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسى أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل عسكرى سورى بالقرب من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب.







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