المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرات مسيّرة

MENAFN - Youm7) أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الأربعاء "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكى قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الاسلامية في العراق": "استمرارا منا

على نهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا برشقة صاروخية وإصابة أهدافها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

في حين

أ علنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها

نفذت ضربات على ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.

من جهتها، أعلنت

الحكومة العراقية مقتل عنصر وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في قوات الحشد الشعبي

بغارة جوية أمريكية على مقرهم في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

كما أكدت

"المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء

بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

وأشارت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الجمعة،إلى أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وفي 16 ديسمبر الجاري، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".