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نقابة الأطباء: غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج اليوم وإتاحته إلكترونيا حتى الأحد

12/27/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) قالت النقابة العامة للأطبا ، إن اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل غلق الباب.



وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.



وأشارت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:



1- تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين أولا.



2- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.



3- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.



4- الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى).



5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.



6- استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.



7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.












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