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قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء غد

12/27/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس" في أبو النمرس، وذلك بدءًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 2023/12/29 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/30.



وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطيئ بمنطقة أبو النمرس.



وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.



وأوضحت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.














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