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فنون تطبيقية حلوان تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول السبت المقبل

12/27/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، أنه تم الانتهاء من وضع تصور امتحانات الفصل الدراسى الاولو تم اعتماد الجداول بصورة نهائية بحيث تنطلق يوم السبت 30 ديسمبر الجارى وتنتهى يوم 24 يناير.
وكانت الدكتورة ميسون قطب ، أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول ستكون متداخلة بين المقررات الدراسية والعملية وفقا لكل فرقة دراسية وعلى حسب طبيعة المواد، موضحة أن ذلك يهدف إلى تقليل الضغط بقاعات الامتحانات ومنع الزحام داخل الكلية.
وتابعت عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن تم مراعاة اجازات الاقباط عند وضع جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول بحيث تكون اجازة من الكلية والامتحانات.

وفيما يلى تفاصيل استعدادات الجامعة لعقد الامتحانات: -
تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة (إدارات ووحدات الجامعة المختلفة)، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها ، وتم ترشيح الاسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقاً للأعداد المطلوبة.
وفيما يخص جداول الامتحانات، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد ايامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات.

توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.
أماكن عقد الامتحانات وهى مبنى الامتحانات وبها 120 لجنة، ومبنى المعامل والفصول تم تخصيص 6 مدرجات بواقع 87 لجنة، تخصيص 18 مدرج.
وايضا تم إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية (السجن – المستشفيات).

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تجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.
فيما يخص الامتحانات الإلكترونية تم إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثاً التى بها امتحانات إلكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.








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