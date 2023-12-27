وزارة التضامن تعلن اليوم الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية

(MENAFN
- Youm7) تعلن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم.
وتعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي على خدمات المشاعر المقدسة مع الجهات السعودية ، أيضا التعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك ،كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة الى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك ، أيضا التعاقد على الخيام في عرفات وفي "منى " ،حيث تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات .
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