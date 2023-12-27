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وزارة التضامن تعلن اليوم الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية

12/27/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعلن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الخميس قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م من خلال القرعة الإلكترونية التي سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23400 متقدم.



وتعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي على خدمات المشاعر المقدسة مع الجهات السعودية ، أيضا التعاقد على فنادق مميزة لإقامة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك ،كما تم التعاقد على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من حيث توفير أتوبيسات حديثة لنقل الحجاج خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من مكة الى عرفات وإلى أماكن تأدية المناسك ، أيضا التعاقد على الخيام في عرفات وفي "منى " ،حيث تحرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات .
















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