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قتل أطفال بيت لحم عمر عامين.. تعرف على مذبحة الأبرياء في ذكراها

12/27/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر مذبحة الأبرياء واحدة من أشهر الحوادث فى التاريخ القديم، حيث يعتبر ذكراها يوم 28 ديسمبر، وتروى العديد من الروايات التاريخية أن قصة الملك هيرودس الكبير الذى أمر بقتل الأطفال عمر سنتين فما دون فى بيت لحم حيث ولد المسيح وذلك بحسب أنجيل متى فى الإصحاح الثانى، بعد أن مر المجوس الذين جاءوا من الشرق على بيت لحم، قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له، فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب، وسألهم: أين يولد المسيح، فقالوا له: فى بيت لحم اليهودية.



وبالفعل وصل المجوس حيث موضع ميلاد المسيح وقدموا للطفل ذهبا ولبانا ومرا وعند العودة أوحيإليهم فى حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا فى طريق أخرى إلى كورتهم، مما أغضب هيرودس وحينها لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وفى كل تخومها، من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس.



وقيل إن هيرودس تحجج لتحقيق غايته بأن أرسل إلى تلك البلاد قائلًا لهم "بحسب أمر قيصر يجب إحصاء كل أطفال بيت لحم وتخومها من ابن سنتين فما دون"، فجمعوا أربعة عشر ألفا من الأطفال على أيدي أمهاتهم وقد ظن أن يسوع معهم، وحينئذ أرسل الملك قائدا ومعه ألف من الجنود فذبحوا هؤلاء الأطفال من الذكور على أحد الجبال فى يوم واحد.



وحسب إنجيل متى أن ملاك الرب ظهر ليوسف النجار، وأمره بأخذ المسيح وأمه إلى مصر قبل أن ينفذ هيرودس المذبحة.



وظل المسيح وأمه ويوسف النجار فى مصر فترة كبيرة فيما يعرف عندنا باسم رحلة العائلة المقدسة.












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