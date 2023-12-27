بايدن: ضرباتنا العسكرية فى العراق تهدف لردع إيران

MENAFN - Youm7) قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكى في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران، عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أميركية.

ونفذ الجيش الأمريكى ضربات جوية في العراق، صباح الثلاثاء، رداً على هجوم بطائرة مسيرة، الاثنين، شنه مسلحون، وأدى إلى إصابة جندي أمريكى بجروح خطرة، وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف بايدن في رسالة إلى كبار قادة الكونجرس الأمريكى: "استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أميركية".

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى".

ووفق "بلومبرغ"، فإن تعليقات بايدن تقدم أكبر مبرر لحد الآن عن العمل العسكرى الأمريكى المكثف في الشرق الأوسط، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وتتهم إدارة بايدن إيران أيضاً بالوقوف خلف الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، إذ رفع البيت الأبيض السرية عن معلومات استخباراتية مفادها بأن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات، وهو ما نفته طهران بشكل مطلق.