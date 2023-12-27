Thursday, 28 December 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن: ضرباتنا العسكرية فى العراق تهدف لردع إيران

12/27/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأربعاء، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكى في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران، عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أميركية.

ونفذ الجيش الأمريكى ضربات جوية في العراق، صباح الثلاثاء، رداً على هجوم بطائرة مسيرة، الاثنين، شنه مسلحون، وأدى إلى إصابة جندي أمريكى بجروح خطرة، وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف بايدن في رسالة إلى كبار قادة الكونجرس الأمريكى: "استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أميركية".

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى".

ووفق "بلومبرغ"، فإن تعليقات بايدن تقدم أكبر مبرر لحد الآن عن العمل العسكرى الأمريكى المكثف في الشرق الأوسط، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وتتهم إدارة بايدن إيران أيضاً بالوقوف خلف الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، إذ رفع البيت الأبيض السرية عن معلومات استخباراتية مفادها بأن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات، وهو ما نفته طهران بشكل مطلق.







MENAFN27122023000132011024ID1107663603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث