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كييف تنفي تسلمها مقاتلات إف-16

12/27/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7) نفى
المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يورى إيغنات، صحة ما نقلته مجلة "نيوزويك" حول احتمال استلام كييف للدفعة الأولى من طائرات "إف-16" من الغرب.

وقال إيغنات في صفحته على "فيسبوك": "نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية
أنباء عن
أحداث لا تصدق
حول وجود طائرات إف-16 في أوكرانيا وحتى عن احتمال مشاركتها في تدمير 6 طائرات روسية".

وشدد إيغنات أيضا على أن وجود هذا النوع من الطائرات المقاتلة في الجبهة حاليا أمر غير مناسب.

في وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" أن القوات المسلحة الأوكرانية
قد تكون تسلمت
بالفعل مجموعة من المقاتلات الغربية من طراز "إف-16".

وفي أغسطس الماضي، وافقت الولايات المتحدة على
نقل
طائرات إف-16 من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وتقوم هاتان الدولتان، إلى جانب الولايات المتحدة، بتدريب الطيارين الأوكرانيين.







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