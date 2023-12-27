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مستشار الرئيس التركى: السويد اتخذت خطوات جادة نحو عضوية حلف الناتو

12/27/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Youm7) قال كبير مستشاري الرئيس التركي، عاكف تشاغطاي قليج، إن السويد اتخذت عددا من الخطوات الجادة نحو عضوية حلف "الناتو"، فيما تعول أنقرة على تقدم جدي.

وأشار في مقابلة مع قناة "تي آر تي" إلى أن "السويد غيرت تشريعاتها جزئيا".

وأضاف: "بعد قمة مدريد، اتخذت السويد خطوات جادة، إذا قلت أنه تم تنفيذ 100% منها، فإن هذه الخطوات في الواقع، خاصة عند تعديل القوانين، ليست بسيطة للغاية".

هذا ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي في وقت سابق، على
طلب السويد الانضمام إلى حلف "الناتو". فيما يحتاج بروتوكول انضمام السويد إلى أن تعطي الجمعية العامة للبرلمان الضوء الأخضر له، في المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية في تركيا.

كما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية في وقت سابق، أن واشنطن تنتظر تصديق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف "الناتو"،
قبل تنفيذ صفقة طائرات "إف-16" مع أنقرة.

وقدمت فنلندا والسويد، سابقا، طلبات انضمام إلى "الناتو"، وأصبحت
فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد على الموافقة النهائية الهنغارية والتركية.

وأخرت تركيا التصديق على طلب السويد
لأكثر من عام، متهمة ستوكهولم بالتساهل الشديد مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.







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