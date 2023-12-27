مصرع 15 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات فى بوكافو فى شرق الكونغو

MENAFN - Youm7) لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم يومي الثلاثاء والأربعاء فى بوكافو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هطول أمطار غزيرة، كما لقي آخرون حتفهم في مناطق أخرى من البلاد.

وتسببت العوامل الجوية بوقوع أضرار في مناطق مختلفة من عاصمة جنوب كيفو التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة، فأحدثت الأمطار الغزيرة انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.

وأكدت إدارة مستشفى المنطقة تسلم 15 جثة وصلت من "أماكن مختلفة من المدينة".

من جانبه، أعلن جوزف موجيشو زيهاليروا، المتحدث باسم مجلس مدينة بوكافو، أن "19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون" في بلدة كادوتو، من بينهم 11 فردًا من عائلة واحدة جرفتهم مياه نهر كاوا.

وفي بلدة إيباندا، تسبب انهيار جدار منزل بمقتل خمسة أشخاص، فيما جرفت المياه ثلاثة أشخاص.

وتحدث مسؤول في منطقة موينغا بجنوب بوكافو عن نحو عشرين حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة. فيما أكد أحد السكان في المنطقة

وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار منازلهم.

وذكرت شركة المياه الوطنية أن الأمطار تسببت بإتلاف أحد الأنابيب، مما أدى إلى انقطاع المياه عن جزء كبير من مدينة بوكافو.

وعادة ما تؤثر العوامل الجوية والطبيعية من أمطار وانزلاقات أرضية على سكان مدينة بوكافو المبنية على سفوح شديدة الانحدار.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم يوم الثلاثاء في كانانغا بوسط البلاد جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي تسببت بجرف أكثر من 15 منزلا.