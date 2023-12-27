مصر تواجه تونس فى البطولة العربية لكرة السلة بالقاهرة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى اليوم الخميس، منتخب كرة السلة رجال مع نظيره التونسى في ثالث أيام البطولة العربية التي تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات.
كان المنتخب حقق الفوز فى أول مباراة أمام الإمارات بنتيجة 46/94، بينما واجه الكويت فى المباراة الثانية.
وتضم قائمة المنتخب في البطولة أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.
وافتتح اشرف صبحى البطولة فى حضور كل، الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،
وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.
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