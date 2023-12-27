Thursday, 28 December 2023 08:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تواجه تونس فى البطولة العربية لكرة السلة بالقاهرة

12/27/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى اليوم الخميس، منتخب كرة السلة رجال مع نظيره التونسى في ثالث أيام البطولة العربية التي تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات.



كان المنتخب حقق الفوز فى أول مباراة أمام الإمارات بنتيجة 46/94، بينما واجه الكويت فى المباراة الثانية.



وتضم قائمة المنتخب في البطولة أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.



وافتتح اشرف صبحى البطولة فى حضور كل، الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي،
وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، و عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.












MENAFN27122023000132011024ID1107663598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث