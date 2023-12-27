3 مباريات متكافئة فى ختام الجولة الـ14 لدورى المحترفين اليوم

MENAFN - Youm7) تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر من دورى المحترفين بإقامة ثلاث مباريات حيث يستضيف أبو قير للأسمدة نظيره النجوم ، بينما يلتقى مصر المقاصة مع القناة ، وراية مع أسوان .

أبو قير – النجوم

يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين على ملعبه بالمدينة الشبابية بالإسكندرية نظيره النجوم في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض عن الثلاث نقاط من أجل العودة للإنتصارات والتي غابت عنهم طيلة الـ5 مواجهات الماضية وأدت لتقهقر ترتيبهم للمركز الـ13 برصيد 16 ، وربما تعصف أي نتيجة غير الفوز بالجهاز الفني بالكامل .

في المقابل يدخل النجوم المباراة وفى جعبته 9 نقاط في المركز قبل الأخير للمسابقة ، ويحاول محمد الطويلة رئيس النادى والمدير الفني المؤقت البحث عن تحقيق مفاجأة على أمل اللحاق بركب الأندية المتواجدة بدورى المحترفين .

مصر المقاصة – القناة

يدخل مصر المقاصة المباراة في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط ، ويحاول المدير الفني الإعتماد على لاعبيه الشباب من أجل خطف نقاط المباراة ، في المقابل يحاول سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة مواصلة الإنتصارات من اجل استكمال مشواره الناجح بعد الفوزين الأخيرين على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ، ثم الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ما أدى لوصول رصيد الفريق إلى 20 نقطة في المركز الـ8 بجدول الترتيب .

راية – أسوان

يستضيف راية بقيادة محمد حليم نظيره أسوان في واحدة من أقوى لقاءات الأسبوع نظرا لقوة الفريقين ، وخبرات المديرين الفنيين الطامحين نحو تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار الناجح ، فأبناء حليم استطاعوا تحقيق فوز تلو الاخر بالرغم من البداية السيئة حتى وصلوا للمركز السابع برصيد 21 وفى حالة الفوز اليوم يدخلون بقوة في المنافسة .

في المقابل يحتل أسوان المركز الـ10 برصيد 17 نقطة ، ويحاول الإبتعاد اكثر عن مناطق الخطورة على امل البقاء بالمسابقة على أقل تقدير .



