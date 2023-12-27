انطلاق معسكر منتخب سيدات مصر للصالات 6 يناير تمهيدا لتصفيات المونديال

(MENAFN
- Youm7) يبدأ منتخب مصر للسيدات لكرة الصالات بقيادة مدربه نادر رشاد، معسكره المقبل يوم 6 يناير، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو 2024، والمؤهلة لكأس العالم 2025.
وتعتبر البطولة القادمة هي أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات، حيث سيتأهل من أفريقيا منتخبان إلى كأس العالم من خلال بطولة أفريقيا العام القادم.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.
وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، على التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
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