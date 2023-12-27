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انطلاق معسكر منتخب سيدات مصر للصالات 6 يناير تمهيدا لتصفيات المونديال

12/27/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ منتخب مصر للسيدات لكرة الصالات بقيادة مدربه نادر رشاد، معسكره المقبل يوم 6 يناير، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يونيو 2024، والمؤهلة لكأس العالم 2025.



وتعتبر البطولة القادمة هي أول نسخة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات، حيث سيتأهل من أفريقيا منتخبان إلى كأس العالم من خلال بطولة أفريقيا العام القادم.



وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.



وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، على التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.












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