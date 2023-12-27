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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمعسكر الإمارات

12/27/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال تدريباته اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع، بفرمان من معتمد جمال المدير الفنى للفريق.



و منح معتمد جمال لاعبيه راحة لمدة أسبوع عقب التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.



كان
الجهاز الفني
قررمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.












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