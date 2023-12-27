الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمعسكر الإمارات

(MENAFN
- Youm7) يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمال تدريباته اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع، بفرمان من معتمد جمال المدير الفنى للفريق.
و منح معتمد جمال لاعبيه راحة لمدة أسبوع عقب التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.
كان
الجهاز الفني
قررمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.
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