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الزمالك يبدأ التحرك لتمديد عقد زيزو

12/27/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ مسئولو نادى الزمال التحرك بجدية فى ملف تمديد عقد أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق، تمهيداً للاحتفاظ بخدماته لمدة موسمين آخريين وتأمين موقفه مع القلعة البيضاء بعدما أصبح اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الخليجية بفضل الأداء الجيد ومستواه الذى يمر بحالة من الثبات، جعلته مطمعاً للعروض الخارجية.



ويرغب مسئولو نادى الزمالك، فى إنهاء ملف تمديد عقد "زيزو" فى سرية تامة خاصة أنه ينتهى بموسم 2025 ومن حقه التوقيع لأى نادى فى يناير بعد القادم دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.



ووضع مسئولو نادى الزمالك خطة محكمة لتمديد عقد "زيزو" مع الفريق، بدأت بجس نبضه لمعرفة طلباته المادية وشروطه من أجل إنهاء هذا الملف، خاصة أن الإدارة حريصة على عدم وجود خلاف مع اللاعب من الممكن أن يؤثر على تركيزه ومستواه داخل الملعب.





ويتمسك مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعدم الحديث حالياً عن الأنباء التى ترددت بشأن تلقى أحمد سيد زيزو نجم الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى الشباب السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن إدارة النادى السعودى لم تقدم عرضاً رسمياً إلى القلعة البيضاء.



ووضعت إدارة الشباب السعودى أحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة أولوياته لدعم الليث الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا بعقد مع نادى الزمالك ينتهى فى يونيو 2025.



وقالت تقارير صحفية سعودية، إن الجناح الدولى المصرى أحمد سيد زيزو هدف رئيسى لإدارة نادى الشباب فى الميركاتو الشتوى، وأكدت التقارير أن انتقال زيزو سيساهم فى حل الأزمة المالية للزمالك وتجاوز قرار منع التسجيل، فضلا عن رغبة اللاعب فى ارتداء قميص الشباب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.












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