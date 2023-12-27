الجزائر تطلق حملة واسعة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية بعد ظهوره في عدة ولايات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 12 (كونا) -- أطلقت الجزائر حملة تطعيم للماشية في عموم البلاد ضد مرض الحمى القلاعية في خطوة وقائية عاجلة أعلنتها البلاد مساء اليوم الأربعاء بعد ظهور حالات منه في بعض ولايات الجزائر.
وذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية في بيان لها أن "الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نذير العرباوي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية".
وأضاف البيان أن قرار إطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى البلاد يعد إجراء وقائيا من انشار المرض "بعد التأكد من ظهور حالات من هذا المرض ببعض ولايات الوطن".
وقالت إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية تطعيم الماشية في أقرب وقت داعية الفلاحين ومربي الماشية إلى "تسهيل إنجاز هذه العملية المهمة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية".
وذكرت أنه بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري جرى إغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات الجزائرية كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض وهو مرض فيروسي شديد العدوى بين الماشية لكنه لا ينتقل للإنسان.
وكان رئيس الجمعية الجزائرية للبياطرة والإنتاج الحيواني قد قال إن ثلاثة بالمئة من رؤوس الأبقار في الجزائر أصيبت بمرض الحمى القلاعية مضيفا أن أول بؤرة جرى تسجيلها هي بولاية سطيف شرقي البلاد حيث يوجد أكبر سوق للأبقار في الجزائر. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN27122023000071011013ID1107663593
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