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الجزائر تطلق حملة واسعة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية بعد ظهوره في عدة ولايات

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 12 (كونا) -- أطلقت الجزائر حملة تطعيم للماشية في عموم البلاد ضد مرض الحمى القلاعية في خطوة وقائية عاجلة أعلنتها البلاد مساء اليوم الأربعاء بعد ظهور حالات منه في بعض ولايات الجزائر.
وذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية في بيان لها أن "الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نذير العرباوي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي مساء اليوم الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية".
وأضاف البيان أن قرار إطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحمى القلاعية على مستوى البلاد يعد إجراء وقائيا من انشار المرض "بعد التأكد من ظهور حالات من هذا المرض ببعض ولايات الوطن".
وقالت إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية تطعيم الماشية في أقرب وقت داعية الفلاحين ومربي الماشية إلى "تسهيل إنجاز هذه العملية المهمة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية".
وذكرت أنه بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري جرى إغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات الجزائرية كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض وهو مرض فيروسي شديد العدوى بين الماشية لكنه لا ينتقل للإنسان.
وكان رئيس الجمعية الجزائرية للبياطرة والإنتاج الحيواني قد قال إن ثلاثة بالمئة من رؤوس الأبقار في الجزائر أصيبت بمرض الحمى القلاعية مضيفا أن أول بؤرة جرى تسجيلها هي بولاية سطيف شرقي البلاد حيث يوجد أكبر سوق للأبقار في الجزائر. (النهاية)

م ر / ه س ص



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