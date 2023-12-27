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واشنطن ترحب بتعيين الهولندية كاغ منسقة للشؤون الانسانية في غزة

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 27 – 12 (كونا) –- رحبت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بتعيين الأمم المتحدة الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقى الشؤون الانسانية وإعادة الاعمار في قطاع غزة.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان له إن الولايات المتحدة تتطلع الى العمل مع كاغ بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات الانسانية الى غزة وضمان سلامة العاملين في المجال الانساني هناك".
وأضاف سوليفان أن "هذا القرار يعتبر خطوة مهمة بينما نواصل العمل مع الأمم المتحدة كشريك مهم في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة".
وأكد ان الولايات المتحدة تعد أكبر داعم مالي لجهود المساعدات الإنسانية الرامية إلى دعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
كان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد اعلن أمس تعيين سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الانسانية واعادة الاعمار في غزة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2720.
ومن المتوقع ان تباشر كاغ مهمتها في الثامن من يناير المقبل.
وتمتلك سيغريد كاغ خبرة واسعة في الشؤون السياسية والانسانية والتنموية والدبلوماسية وقد شغلت مؤخرا منصب النائبة الاولى لرئيس الوراء واول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير 2022. (النهاية)

أ م م



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