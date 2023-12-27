واشنطن ترحب بتعيين الهولندية كاغ منسقة للشؤون الانسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 27 – 12 (كونا) –- رحبت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بتعيين الأمم المتحدة الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقى الشؤون الانسانية وإعادة الاعمار في قطاع غزة.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان له إن الولايات المتحدة تتطلع الى العمل مع كاغ بشكل وثيق لزيادة تدفق المساعدات الانسانية الى غزة وضمان سلامة العاملين في المجال الانساني هناك".
وأضاف سوليفان أن "هذا القرار يعتبر خطوة مهمة بينما نواصل العمل مع الأمم المتحدة كشريك مهم في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة".
وأكد ان الولايات المتحدة تعد أكبر داعم مالي لجهود المساعدات الإنسانية الرامية إلى دعم المدنيين الفلسطينيين العالقين وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.
كان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد اعلن أمس تعيين سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الانسانية واعادة الاعمار في غزة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2720.
ومن المتوقع ان تباشر كاغ مهمتها في الثامن من يناير المقبل.
وتمتلك سيغريد كاغ خبرة واسعة في الشؤون السياسية والانسانية والتنموية والدبلوماسية وقد شغلت مؤخرا منصب النائبة الاولى لرئيس الوراء واول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية منذ يناير 2022. (النهاية)
أ م م
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