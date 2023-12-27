النيجر: المجلس العسكري يعلن مراجعة كل الاتفاقيات مع جميع الشركاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 12 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الأربعاء عن قراره القيام بمراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة في الماضي مع كافة الشركاء وذلك بعد أيام قليلة على اكتمال انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بدعوة من السلطات الجديدة.
وأوضحت وزارة الخارجية النيجرية في مذكرة موجهة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في نيامي أنه سيتم تقديم مشروع بروتوكول اتفاق جديد لدولها.
وأوضحت المذكرة أن "الهدف من مراجعة الاتفاقيات هو بث ديناميكية جديدة في التعاون الثنائي" دون تحديد ما إذا كان القرار يهم كل الدول أم يقتصر على تلك التي لديها قوات عسكرية في النيجر.
وكان المجلس العسكري قد أعلن بشكل رسمي يوم السبت الماضي مغادرة آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في البلاد كاشفا عن انسحاب 1500 جندي ليتم وضع حد لتواجد عسكري فرنسي في هذا البلد دام 10 سنوات.
من جهتها أبدت الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في بقاء 1500 جندي في قواعدهم العسكرية لمواصلة مهمة مكافحة الإرهاب وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه ألمانيا التي تملك 100 جندي بالنيجر. (النهاية)
م ر / ر ج
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