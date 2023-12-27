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النيجر: المجلس العسكري يعلن مراجعة كل الاتفاقيات مع جميع الشركاء

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 12 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اليوم الأربعاء عن قراره القيام بمراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة في الماضي مع كافة الشركاء وذلك بعد أيام قليلة على اكتمال انسحاب القوات الفرنسية من البلاد بدعوة من السلطات الجديدة.
وأوضحت وزارة الخارجية النيجرية في مذكرة موجهة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في نيامي أنه سيتم تقديم مشروع بروتوكول اتفاق جديد لدولها.
وأوضحت المذكرة أن "الهدف من مراجعة الاتفاقيات هو بث ديناميكية جديدة في التعاون الثنائي" دون تحديد ما إذا كان القرار يهم كل الدول أم يقتصر على تلك التي لديها قوات عسكرية في النيجر.
وكان المجلس العسكري قد أعلن بشكل رسمي يوم السبت الماضي مغادرة آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في البلاد كاشفا عن انسحاب 1500 جندي ليتم وضع حد لتواجد عسكري فرنسي في هذا البلد دام 10 سنوات.
من جهتها أبدت الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في بقاء 1500 جندي في قواعدهم العسكرية لمواصلة مهمة مكافحة الإرهاب وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه ألمانيا التي تملك 100 جندي بالنيجر. (النهاية)

م ر / ر ج



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