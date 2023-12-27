Thursday, 28 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السودان.. تأجيل اللقاء بين قائدي الجيش وقوات الدعم السريع

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 27 – 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء أنها تلقت من الهيئة الحكمية للتنمية (إيقاد) ما يفيد بتأجيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقالت الخارجية السودانية في بيان ان نظيرتها بدولة جيبوتي التي تتولى رئاسة (إيقاد) حاليا أبلغتها رسميا حميدتي لم يتمكن من الوصول الى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقررا مع البرهان في جيبوتي يوم غد الخميس وذلك لأسباب فنية.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال شهر يناير القادم افتة إلى أن البرهان كان قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة (إيقاد) على عقد اللقاء وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء اليوم الأربعاء.
وعلى صعيد متصل استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسفيني قائد قوات الدعم السريع في أول زيارة خارجية معلنة له منذ اندلاع الحرب في السودان.
وقال دقلو في تغريدة على منصة (اكس) انه ناقش خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني مجددا التزامه بمخرجات قمة رؤساء (إيقاد) التي انعقدت في جيبوتي.
وأكد "اننا سنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا".
من جانبه قال الرئيس الأوغندي في تغريدة قصيرة ان دقلو اطلعه خلال الاجتماع على تطورات الوضع الحالي في السودان. (النهاية)

م ع م / ر ج



MENAFN27122023000071011013ID1107663590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث