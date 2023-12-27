السودان.. تأجيل اللقاء بين قائدي الجيش وقوات الدعم السريع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 27 – 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء أنها تلقت من الهيئة الحكمية للتنمية (إيقاد) ما يفيد بتأجيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقالت الخارجية السودانية في بيان ان نظيرتها بدولة جيبوتي التي تتولى رئاسة (إيقاد) حاليا أبلغتها رسميا حميدتي لم يتمكن من الوصول الى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقررا مع البرهان في جيبوتي يوم غد الخميس وذلك لأسباب فنية.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مجددا لعقد اللقاء خلال شهر يناير القادم افتة إلى أن البرهان كان قد أبدى موافقته رسميا لرئاسة (إيقاد) على عقد اللقاء وكان مستعدا للمغادرة إلى جيبوتي مساء اليوم الأربعاء.
وعلى صعيد متصل استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسفيني قائد قوات الدعم السريع في أول زيارة خارجية معلنة له منذ اندلاع الحرب في السودان.
وقال دقلو في تغريدة على منصة (اكس) انه ناقش خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني مجددا التزامه بمخرجات قمة رؤساء (إيقاد) التي انعقدت في جيبوتي.
وأكد "اننا سنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا".
من جانبه قال الرئيس الأوغندي في تغريدة قصيرة ان دقلو اطلعه خلال الاجتماع على تطورات الوضع الحالي في السودان. (النهاية)
م ع م / ر ج
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