Thursday, 28 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مستعمرة للاحتلال ب 30 صاروخا

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية أنها قصفت مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية ب 30 صاروخا ردا على استهداف الاحتلال منازل مدنيين بجنوبي لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن "المقاومة" أنها "استهدفت مستوطنة (كريات شمونة) ب30 صاروخ كاتيوشا ردا على استهداف الاحتلال لمنازل مدنيين".
كما أعلنت عن استهداف نقطة قيادية لقوات الاحتلال في محيط موقع (البحري) واستهداف خيمة "لقوة خاصة في جيش الاحتلال" جنوب موقع (الضهيرة) بالصواريخ الموجهة وأن عناصر المقاومة "حققوا فيها اصابات مباشرة واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح".
وأضافت أن عناصر المقاومة استهفدوا موقع حدب البستان وموقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه "وتموضع القوات الإسرائيلية حوله".
واعلنت المقاومة عن تنفيذها "هجوما مشتركا بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية" على تجمعات قوات الاحتلال المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
ونعت المقاومة أحد عناصرها الذي سقط في المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن "أحراج مناطق اللبونة والضهيرة ويارين تعرضت لقصف مدفعي كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي وقد دوت صفارات الإنذار في مقر قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".
واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدات الجبين و طيرحرفا ويارين) وطاول ايضا خراج بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.
وبلغ القصف لقصف المدفعي غرب بلدة ميس الجبل ووادي السلوقي وأطراف بلدة حولا.
وشنت مسيرة للاحتلال غارة اسرائيلية على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الضهيرة وطيرحرفا.
وشن الطيران الحربي للاحتلال عدد من الغارات على أطراف بلدة مروحين.
وأدى استهداف مسيرة للاحتلال منزلا في بلدة طيرحرفا يضم محطة لتكرير مياه الشفة اشتعلت فيها النيران كما طاول القصف منزلا في بلدة كفركلا ولم يذكر عن وقوع اصابات.
وذكرت الوكالة الوطنية ان الطيران الحربي للاحتلال شن مساء اليوم ثلاث غارات جوية على الاحياء السكنية في بلدة (عيتا الشعب).
في الأثناء أصيب أحد عناصر قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مساء اليوم بجروح إثر تعرض دورية تابعة للقوة في جنوبي إلى لبنان إلى اعتداء من مجهولين.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن "الإشكال حصل في بلدة (الطيبة) بين مجهولين ودورية من الكتيبة الاندونيسية العاملة في القوات الدولية".
وأضافت أن "الإشكال وقع بعدما اعترض المجهولون الدورية وتهجموا عليها وأقدموا على تكسير زجاج الآلية ما أدى إلى إصابة أحد العناصر بجروح". (النهاية)

ا ي ب / ه س ص



MENAFN27122023000071011013ID1107663589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث