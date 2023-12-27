المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مستعمرة للاحتلال ب 30 صاروخا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت المقاومة اللبنانية أنها قصفت مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية ب 30 صاروخا ردا على استهداف الاحتلال منازل مدنيين بجنوبي لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن "المقاومة" أنها "استهدفت مستوطنة (كريات شمونة) ب30 صاروخ كاتيوشا ردا على استهداف الاحتلال لمنازل مدنيين".
كما أعلنت عن استهداف نقطة قيادية لقوات الاحتلال في محيط موقع (البحري) واستهداف خيمة "لقوة خاصة في جيش الاحتلال" جنوب موقع (الضهيرة) بالصواريخ الموجهة وأن عناصر المقاومة "حققوا فيها اصابات مباشرة واوقعوا افرادها بين قتيل وجريح".
وأضافت أن عناصر المقاومة استهفدوا موقع حدب البستان وموقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه "وتموضع القوات الإسرائيلية حوله".
واعلنت المقاومة عن تنفيذها "هجوما مشتركا بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية" على تجمعات قوات الاحتلال المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
ونعت المقاومة أحد عناصرها الذي سقط في المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام إن "أحراج مناطق اللبونة والضهيرة ويارين تعرضت لقصف مدفعي كما تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي وقد دوت صفارات الإنذار في مقر قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".
واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدات الجبين و طيرحرفا ويارين) وطاول ايضا خراج بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا.
وبلغ القصف لقصف المدفعي غرب بلدة ميس الجبل ووادي السلوقي وأطراف بلدة حولا.
وشنت مسيرة للاحتلال غارة اسرائيلية على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الضهيرة وطيرحرفا.
وشن الطيران الحربي للاحتلال عدد من الغارات على أطراف بلدة مروحين.
وأدى استهداف مسيرة للاحتلال منزلا في بلدة طيرحرفا يضم محطة لتكرير مياه الشفة اشتعلت فيها النيران كما طاول القصف منزلا في بلدة كفركلا ولم يذكر عن وقوع اصابات.
وذكرت الوكالة الوطنية ان الطيران الحربي للاحتلال شن مساء اليوم ثلاث غارات جوية على الاحياء السكنية في بلدة (عيتا الشعب).
في الأثناء أصيب أحد عناصر قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مساء اليوم بجروح إثر تعرض دورية تابعة للقوة في جنوبي إلى لبنان إلى اعتداء من مجهولين.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن "الإشكال حصل في بلدة (الطيبة) بين مجهولين ودورية من الكتيبة الاندونيسية العاملة في القوات الدولية".
وأضافت أن "الإشكال وقع بعدما اعترض المجهولون الدورية وتهجموا عليها وأقدموا على تكسير زجاج الآلية ما أدى إلى إصابة أحد العناصر بجروح". (النهاية)
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