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الولايات المتحدة تقدم حزمة المساعدات العسكرية الاخيرة لأوكرانيا لهذا العام

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الاربعاء ان بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هي الاخيرة لهذا العام وتبلغ قيمتها 250 مليون دولار.
وقال بلينكن في بيان ان "هذه الحزمة ستوفر ما يصل الى 250 مليون دولار من الاسلحة والمعدات بموجب عملية السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا".
واضاف "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد العدوان الروسي" مشيرا الى ان المساعدات الامريكية الجديدة تشمل أسلحة للدفاع الجوي وذخائر مدفعية لأنظمة الصواريخ عالية الدقة وذخائر مضادة للدروع.
واكد "أن الولايات المتحدة والتحالف الذي يضم اكثر من 50 دولة سيواصلان الوقوف الى جانب اوكرانيا" داعيا في الوقت نفسه الكونغرس الامريكي الى التحرك على وجه السرعة والموافقة على طلب الرئيس الامريكي جو بايدن لتمويل اضافي لأوكرانيا.
من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان "الحزمة الجديدة ستدعم احتياجات اوكرانيا الاكثر إلحاحا لتمكين قواتها من الدفاع عن سيادتها واستقلالها".
واكد البيان ان "استمرار القيادة الأمريكية ضرورية للحفاظ على جهود التحالف التي يبذلها نحو 50 من الحلفاء والشركاء الذين يدعمون أوكرانيا حاليا لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة وتعزيز مكاسبها في ساحة المعركة".
ومنذ بداية الصراع العسكري مع روسيا وحتى الآن قدمت الولايات المتحدة الى أوكرانيا ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد تم رفضه من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية. (النهاية)

ا م م / ر ج



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