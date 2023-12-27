الولايات المتحدة تقدم حزمة المساعدات العسكرية الاخيرة لأوكرانيا لهذا العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الاربعاء ان بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا هي الاخيرة لهذا العام وتبلغ قيمتها 250 مليون دولار.
وقال بلينكن في بيان ان "هذه الحزمة ستوفر ما يصل الى 250 مليون دولار من الاسلحة والمعدات بموجب عملية السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا".
واضاف "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد العدوان الروسي" مشيرا الى ان المساعدات الامريكية الجديدة تشمل أسلحة للدفاع الجوي وذخائر مدفعية لأنظمة الصواريخ عالية الدقة وذخائر مضادة للدروع.
واكد "أن الولايات المتحدة والتحالف الذي يضم اكثر من 50 دولة سيواصلان الوقوف الى جانب اوكرانيا" داعيا في الوقت نفسه الكونغرس الامريكي الى التحرك على وجه السرعة والموافقة على طلب الرئيس الامريكي جو بايدن لتمويل اضافي لأوكرانيا.
من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان "الحزمة الجديدة ستدعم احتياجات اوكرانيا الاكثر إلحاحا لتمكين قواتها من الدفاع عن سيادتها واستقلالها".
واكد البيان ان "استمرار القيادة الأمريكية ضرورية للحفاظ على جهود التحالف التي يبذلها نحو 50 من الحلفاء والشركاء الذين يدعمون أوكرانيا حاليا لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة وتعزيز مكاسبها في ساحة المعركة".
ومنذ بداية الصراع العسكري مع روسيا وحتى الآن قدمت الولايات المتحدة الى أوكرانيا ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد تم رفضه من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية. (النهاية)
ا م م / ر ج
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