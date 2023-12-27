إيران والعراق يوقعان مذكرات تعاون لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 12 (كونا) -- وقع الجانبان الإيراني والعراقي اليوم الأربعاء مذكرات تعاون لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة وتدريب الكوادر وتنظيم ورش تدريبية متبادلة بين كوادر هذا القطاع من البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها وزير النفط الإيراني جواد أوجي مع نظيره العراقي حيان السواد في طهران.
وبحث اللقاء المشروعات المشتركة الإيرانية - العراقية ومنها تطوير بعض الحقول المشتركة.
ودعا وزير النفط الإيراني الى توسيع العلاقات مع العراق مشيرا إلى أن البلدين لديهما احتياطيات من النفط والغاز وبإمكانهما تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
ونقلت الوكالة عن وزير النفط العراقي قوله "هناك حقول نفطية لدى العراق تستطيع إيران أن تشارك في تطويرها" مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال النفط والطاقة. (النهاية)
م و / ه س ص
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