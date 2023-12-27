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إيران والعراق يوقعان مذكرات تعاون لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 27 - 12 (كونا) -- وقع الجانبان الإيراني والعراقي اليوم الأربعاء مذكرات تعاون لتطوير حقول النفط والغاز المشتركة وتدريب الكوادر وتنظيم ورش تدريبية متبادلة بين كوادر هذا القطاع من البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن ذلك جاء خلال مباحثات عقدها وزير النفط الإيراني جواد أوجي مع نظيره العراقي حيان السواد في طهران.
وبحث اللقاء المشروعات المشتركة الإيرانية - العراقية ومنها تطوير بعض الحقول المشتركة.
ودعا وزير النفط الإيراني الى توسيع العلاقات مع العراق مشيرا إلى أن البلدين لديهما احتياطيات من النفط والغاز وبإمكانهما تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
ونقلت الوكالة عن وزير النفط العراقي قوله "هناك حقول نفطية لدى العراق تستطيع إيران أن تشارك في تطويرها" مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال النفط والطاقة. (النهاية)

م و / ه س ص



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