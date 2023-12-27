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محكمة امريكية ترفض طلبا لاستبعاد ترامب من انتخابات 2024

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- رفضت محكمة ميشيغان العليا اليوم الأربعاء طلبا لاستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وقالت المحكمة في قرار مقتضب تناولته وسائل الاعلام الامريكية انها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
من جانبه قال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان الذي نظر القضية لأول مرة إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية مضيفا أن "القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها بالمحاكم".
ويتناقض هذا القرار مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي على خلفية أحداث الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.
من جهته رحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا ب"محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخيا بشدة نحو الديمقراطيين".
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام القضاء في واشنطن خلال شهر مارس المقبل بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها غريمه الديمقراطي جو بايدن. (النهاية)

ا م م / ر ج



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