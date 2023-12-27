محكمة امريكية ترفض طلبا لاستبعاد ترامب من انتخابات 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- رفضت محكمة ميشيغان العليا اليوم الأربعاء طلبا لاستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وقالت المحكمة في قرار مقتضب تناولته وسائل الاعلام الامريكية انها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير.
من جانبه قال قاضي محكمة المطالبات في ميشيغان الذي نظر القضية لأول مرة إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لمراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية مضيفا أن "القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها بالمحاكم".
ويتناقض هذا القرار مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي على خلفية أحداث الكابيتول التي يتهم بالتحريض عليها.
من جهته رحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان منددا ب"محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) "هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخيا بشدة نحو الديمقراطيين".
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام القضاء في واشنطن خلال شهر مارس المقبل بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها غريمه الديمقراطي جو بايدن. (النهاية)
ا م م / ر ج
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