(مانشستر سيتي) يتجاوز (ايفرتون) بثلاثية ويحافظ على مركزه الرابع بالدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 - 12 (كونا) -- حقق (مانشستر سيتي) فوزا مهما على مضيفه (ايفرتون) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الاربعاء.
ونجح اصحاب الارض في احراز هدف السبق بالدقيقة 29 عبر الجناح الإنجليزي ديفيد هاريسون.
ولم يتمكن السيتي من تعديل الكفة لغاية الدقيقة 53 عن طريق المهاجم الإنجليزي فيل فودن قبل ان يضيف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بأربع دقائق احرز البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثالث ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وفي مباراتين أخريين أقيمتا اليوم فاز (وولفرهامبتون) على (برينتفورد) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بينما تغلب (تشيلسي) على ضيفه (كريستال بالاس) بهدفين لهدف.
وبهذه النتائج حافظ (مانشستر سيتي) على مركزه الرابع برصيد 37 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة في حين صعد (تشيلسي) إلى المركز العاشر برصيد 25 نقطة متقدما على (وولفرهامبتون) بفارق الأهداف.
وتجمد (برنتفورد) في المركز ال14 بمجموع 19 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (كريستال بالاس) بينما يحتل (ايفرتون) المركز ال17 برصيد 16 نقطة وبات مهددا بدخول منطقة السقوط وخاصة في حال فوز صاحب المركز ال18 (لوتون تاون) بمباراته المؤجلة. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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