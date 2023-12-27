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(مانشستر سيتي) يتجاوز (ايفرتون) بثلاثية ويحافظ على مركزه الرابع بالدوري الإنجليزي

12/27/2023 11:21:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 27 - 12 (كونا) -- حقق (مانشستر سيتي) فوزا مهما على مضيفه (ايفرتون) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الاربعاء.
ونجح اصحاب الارض في احراز هدف السبق بالدقيقة 29 عبر الجناح الإنجليزي ديفيد هاريسون.
ولم يتمكن السيتي من تعديل الكفة لغاية الدقيقة 53 عن طريق المهاجم الإنجليزي فيل فودن قبل ان يضيف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بأربع دقائق احرز البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثالث ومعه ثلاث نقاط ثمينة.
وفي مباراتين أخريين أقيمتا اليوم فاز (وولفرهامبتون) على (برينتفورد) بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بينما تغلب (تشيلسي) على ضيفه (كريستال بالاس) بهدفين لهدف.
وبهذه النتائج حافظ (مانشستر سيتي) على مركزه الرابع برصيد 37 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة في حين صعد (تشيلسي) إلى المركز العاشر برصيد 25 نقطة متقدما على (وولفرهامبتون) بفارق الأهداف.
وتجمد (برنتفورد) في المركز ال14 بمجموع 19 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (كريستال بالاس) بينما يحتل (ايفرتون) المركز ال17 برصيد 16 نقطة وبات مهددا بدخول منطقة السقوط وخاصة في حال فوز صاحب المركز ال18 (لوتون تاون) بمباراته المؤجلة. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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