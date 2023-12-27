موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - منتخب الكويت للغولف يحرز ميدالية ذهبية وأخرى فضية في البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف التي تستضيفها سلطنة عمان.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة مروعة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في حي الأمل بمدينة (خان يونس).
الخرطوم - وزارة الخارجية السودانية تعلن أنها تلقت من الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ما يفيد بتأجيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
واشنطن - محكمة ميشيغان العليا ترفض طلبا لاستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021. (النهاية) ر ج
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