موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - منتخب الكويت للغولف يحرز ميدالية ذهبية وأخرى فضية في البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف التي تستضيفها سلطنة عمان.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة مروعة استهدفت منزلا يؤوي نازحين في حي الأمل بمدينة (خان يونس).

الخرطوم - وزارة الخارجية السودانية تعلن أنها تلقت من الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ما يفيد بتأجيل اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

واشنطن - محكمة ميشيغان العليا ترفض طلبا لاستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021. (النهاية) ر ج