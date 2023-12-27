ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 150 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 150 نقطة تقريبا، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 111 نقطة ليصل إلى 37657 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 24 نقطة ليصل إلى 15099 نقطة.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4781 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 7 نقاط ليصل إلى 2066 نقطةـ

--(بترا)

م د/ف ج

28/12/2023 06:44:49

