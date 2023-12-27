ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 150 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، 150 نقطة تقريبا، فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 111 نقطة ليصل إلى 37657 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 24 نقطة ليصل إلى 15099 نقطة.
وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4781 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 7 نقاط ليصل إلى 2066 نقطةـ
--(بترا)
م د/ف ج
28/12/2023 06:44:49
MENAFN27122023000117011021ID1107663583
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