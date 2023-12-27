واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في صد الغزو الروسي أم لا.
ونقلت واشنطن تايمز، عن الخارجية الأميركية قولها في بيان إن "الحزمة النهائية لهذا العام" تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية.
كما حضّت الكونغرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن "يتحرك بسرعة" لضمان تواصل الدعم.
وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من المساعدات 250 مليون دولار، تشمل "ذخائر دفاع جوي، ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة"، بحسب وزارة الخارجية.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
28/12/2023 06:42:25
MENAFN27122023000117011021ID1107663582
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