واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 28 كانون الأول (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في صد الغزو الروسي أم لا.

ونقلت واشنطن تايمز، عن الخارجية الأميركية قولها في بيان إن "الحزمة النهائية لهذا العام" تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية.

كما حضّت الكونغرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن "يتحرك بسرعة" لضمان تواصل الدعم.

وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من المساعدات 250 مليون دولار، تشمل "ذخائر دفاع جوي، ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة"، بحسب وزارة الخارجية.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

28/12/2023 06:42:25

