الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 637 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 637 مليون دولار؛
استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 53 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة الأونروا الإعدادية للبنات في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. وكانت المدرسة تؤوي نازحين، وجرى إخلاؤها عقب الغارة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي؛ تسعة منها في الجنوب، وأربعة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ.
وتواجه المستشفيات تحديات مثل نقص الطاقم الطبي، بما في ذلك الجراحون المتخصصون وجراحو الأعصاب وطاقم العناية المركزة، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية؛ مثل التخدير والمضادات الحيوية وأدوية تخفيف الآلام والمثبتات الخارجية، وكذلك الوقود والغذاء ومياه الشرب.
-- (بترا)
م د/ف ج
28/12/2023 06:39:04
MENAFN27122023000117011021ID1107663581
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