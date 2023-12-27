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الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 637 مليون دولار

12/27/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 637 مليون دولار؛
استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 53 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قصفت مدرسة الأونروا الإعدادية للبنات في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. وكانت المدرسة تؤوي نازحين، وجرى إخلاؤها عقب الغارة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي؛ تسعة منها في الجنوب، وأربعة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والصدمات والطوارئ.
وتواجه المستشفيات تحديات مثل نقص الطاقم الطبي، بما في ذلك الجراحون المتخصصون وجراحو الأعصاب وطاقم العناية المركزة، فضلاً عن نقص الإمدادات الطبية؛ مثل التخدير والمضادات الحيوية وأدوية تخفيف الآلام والمثبتات الخارجية، وكذلك الوقود والغذاء ومياه الشرب.
-- (بترا)
م د/ف ج
28/12/2023 06:39:04

MENAFN27122023000117011021ID1107663581

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