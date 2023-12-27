الأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت طائرة دون طيار ضد سكان مخيم طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن مداهمات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين ارتفعت وتيرتها ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية داهمت يوم أمس مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، من بينهم طفلان، فيما أصابت اثنين آخرين بصواريخ أطلقتها طائرة دون طيار.
كما استشهد مواطن فلسطيني آخر متأثرا بجروحه التي أصيب بها على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية في مخيم طولكرم للاجئين في 14 تشرين الثاني.
ومنذ 7 تشرين الأول، استشهد 300 فلسطيني، من بينهم 79 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 8 على الأقل استشهدوا باعتداءات من قبل مستوطنين إرهابيين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الذين استشهدوا منذ بداية العام في الضفة الغربية، بلغ حوالي 502 فلسطينيًا، ليكون "عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل الضحايا في عام 2005".
ومنذ 7 تشرين الأول، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3805 فلسطينيين، من بينهم 576 طفلًا على الأقل، كما أصيب 91 فلسطينيًا آخرين على الأقل، على يد المستوطنين الإرهابيين.
وسجل المكتب 367 هجومًا شنها المستوطنون الإرهابيون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات مختلفة بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.
-- (بترا)
م د/ف ج
28/12/2023 06:35:59
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