الأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت طائرة دون طيار ضد سكان مخيم طولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الأول (بترا)- أورد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن مداهمات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين ارتفعت وتيرتها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية داهمت يوم أمس مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، من بينهم طفلان، فيما أصابت اثنين آخرين بصواريخ أطلقتها طائرة دون طيار.

كما استشهد مواطن فلسطيني آخر متأثرا بجروحه التي أصيب بها على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية في مخيم طولكرم للاجئين في 14 تشرين الثاني.

ومنذ 7 تشرين الأول، استشهد 300 فلسطيني، من بينهم 79 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 8 على الأقل استشهدوا باعتداءات من قبل مستوطنين إرهابيين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الذين استشهدوا منذ بداية العام في الضفة الغربية، بلغ حوالي 502 فلسطينيًا، ليكون "عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل الضحايا في عام 2005".

ومنذ 7 تشرين الأول، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 3805 فلسطينيين، من بينهم 576 طفلًا على الأقل، كما أصيب 91 فلسطينيًا آخرين على الأقل، على يد المستوطنين الإرهابيين.

وسجل المكتب 367 هجومًا شنها المستوطنون الإرهابيون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات مختلفة بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

-- (بترا)

م د/ف ج

28/12/2023 06:35:59

