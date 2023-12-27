أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة في مختلف المناطق حتى مساء الغد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)-تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد، ويمتد الهطول أحيانا لأماكن مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 14، وفي البحر الميت 25 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

28/12/2023 06:30:56

