ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائياً في البحرين غدا

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- Youm7) يحيى النجم ماجد المهندس ، حفلاً غنائياً في دولة البحرين، يوم الجمعة 29 ديسمبر الجارى، ضمن حفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.
وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، طرحا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.
وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي
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