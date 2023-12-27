ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائياً في البحرين غدا

MENAFN - Youm7) يحيى النجم ماجد المهندس ، حفلاً غنائياً في دولة البحرين، يوم الجمعة 29 ديسمبر الجارى، ضمن حفلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، طرحا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي