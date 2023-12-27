64 عاما على صراع في النيل.. وسبب رفض هند رستم تصوير مشهد غرقها

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الخميس، 64 عاما على فيلم "صراع فى النيل"، حيث عرض في 28 ديسمبر 1959، ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، بطولة رشدى أباظة، هند رستم ، عمر الشريف، نظيم شعراوى، عبد المنعم إسماعيل، تهانى راشد، أحمد الحداد، محمد قنديل من تأليف على الزرقانى والإخراج عاطف سالم.

ويدور الفيلم حول أهالى من مدينة الأقصر يقررون شراء "وابور نهرى" بدلا من الصندل الخشبى القديم، وذلك من أجل أعمال النقل النهرى، ويكلف العمدة مجاهد رشدى أباظة أن يذهب للشراء، ومعه محسب عمر الشريف ويعرف اللصوص والمنافسون بأمر الشراء، ويقرر زعيمهم الحصول على المبلغ، فيرسل رجاله لسرقة النقود.



ويتأكد اللصوص أن النقود مع محسب ابن الريس جاد كبير البلد وهو ساذج وطيب بدون تجارب فيدفعون براقصة فى طريقه أثناء الاحتفال بالمولد لإغوائه هند رستم إلا أن مجاهد يكون دائما فى الصورة ويواجه الشر.



وتسطيع نرجس أن تتزوج بمحسب وتوقع بينه وبين مجاهد وهى فى الأصل تحبه ثم بعد أن تخسر كل شىء تعترف فى لحظة غضب لمحسب بالمؤامرة فيضربها فتهجم العصابة برجالها على المركب وتدور معركة حامية يعود خلالها مجاهد لينقذ الموقف ثم تتلقى نرجس ضربة خاطئة من أحد رجال العصابة فتسقط فى النيل وتموت.

ومن كواليس تصوير الفيلم رفضت هند رستم تصوير مشهد سقوطها في النيل بعد تتلقى ضرب بآلة حادة على رأسها من الفنان الراحل محمود فرج، لتسقط فى النيل ورفضت السقوط فى الماء خوفا من الغرق حاول المخرج عاطف سالم إقناعها بتصوير المشهد، لكنها أصرت على موقفها ليضطر للاستعانة بكومبارس لتصوير المشهد.