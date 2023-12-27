5 خطوات للظهور بمكياج مثالي بليلة رأس السنة.. خطوات سهلة

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- Youm7) الأعياد والمناسبات السعيدة هي من أكثر الأوقات المميزة التي تحب أن تظهر الفتاة فيها بأجمل إطلالة على الإطلاق، وتحضر لها جميع الترتيبات، وتختار ألوان المكياج التي تزيد ملامحها جمالاً، من بين ظلال العيون اللامع أو الخافتة، وألوان أحمر الشفاه المتفاوتة، ومع اقتراب ليلة عيد الميلاد وبداية سنة جديدة أوضحت خبيرة التجميل ياسمين سالمون لموقع"hello" 5 خطوات على الفتيات اتباعها في الأعياد والمناسبات للحصول على مكياج لامع وجذاب، وهي:
واقي الشمس
قبل بداية وضع المكياج الخاص لمناسبتك السعيدة، أول خطوة هي وضع كريم الحماية من أشعة الشمس لحماية بشرتك من تغير لونها تدريجيا، أو من تفاعل المكياج مع الشمس ويغير مظهرك إلى الأسوأ.
كريم الأساس
من أفضل ما يمكن استعماله كما أوضحت ياسمين سالمون هو الكريم الذي يتميز بالسهولة عند وضعه، وهي تفضل استعمال الكريم الداكن، ولكن عليك اختيار ما يلائم لون بشرتك.
قلم الحواجب
ما يزيد جمال إطلالتك هو جعل الحاجبين مثاليين وملائمين لوجهك، هو دور قلم الحواجب من حيث رفيع أم سميك، والمواد الطبيعية المصنوع منها، ثم درجاته المتعددة من اللون الفاتح وأو الداكن، ولكن حرصت سالمون على اختيار لون يميل إلى اللون الذهبي المضيء.
ظلال العيون اللامعة
اختارت خبيرة التجميل ياسمين سالمون ظلال العيون اللامعة أفضل من الخافتة في المناسبات السعيدة، فهو يضيف مظهر يجمع بين المعاصرة والجمال، ولكن لجعل اللون اللامع أكثر إشراقة عليكٍ وضع لون ثابت تحت اللامع، ليساعد في ابقائه لمدة طويلة، واختارت هي الألوان الذهبية.
مكياج لامع
أحمر شفاه لامع
ألوان أحمر الشفاه كثيرة، وتختار الفتيات ما يناسب ألوان بشرتهن، ولكن في المناسبات والأعياد اختاري اللامع منه، وأيضا ما يناسب ظلال العيون اللامعة ولكن حددي القدر الملائم دون مبالغة ليكون المكياج كامل وأنيق.
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