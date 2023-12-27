5 خطوات للظهور بمكياج مثالي بليلة رأس السنة.. خطوات سهلة

MENAFN - Youm7) الأعياد والمناسبات السعيدة هي من أكثر الأوقات المميزة التي تحب أن تظهر الفتاة فيها بأجمل إطلالة على الإطلاق، وتحضر لها جميع الترتيبات، وتختار ألوان المكياج التي تزيد ملامحها جمالاً، من بين ظلال العيون اللامع أو الخافتة، وألوان أحمر الشفاه المتفاوتة، ومع اقتراب ليلة عيد الميلاد وبداية سنة جديدة أوضحت خبيرة التجميل ياسمين سالمون لموقع"hello" 5 خطوات على الفتيات اتباعها في الأعياد والمناسبات للحصول على مكياج لامع وجذاب، وهي:





واقي الشمس

قبل بداية وضع المكياج الخاص لمناسبتك السعيدة، أول خطوة هي وضع كريم الحماية من أشعة الشمس لحماية بشرتك من تغير لونها تدريجيا، أو من تفاعل المكياج مع الشمس ويغير مظهرك إلى الأسوأ.





كريم الأساس

من أفضل ما يمكن استعماله كما أوضحت ياسمين سالمون هو الكريم الذي يتميز بالسهولة عند وضعه، وهي تفضل استعمال الكريم الداكن، ولكن عليك اختيار ما يلائم لون بشرتك.





قلم الحواجب

ما يزيد جمال إطلالتك هو جعل الحاجبين مثاليين وملائمين لوجهك، هو دور قلم الحواجب من حيث رفيع أم سميك، والمواد الطبيعية المصنوع منها، ثم درجاته المتعددة من اللون الفاتح وأو الداكن، ولكن حرصت سالمون على اختيار لون يميل إلى اللون الذهبي المضيء.





ظلال العيون اللامعة

اختارت خبيرة التجميل ياسمين سالمون ظلال العيون اللامعة أفضل من الخافتة في المناسبات السعيدة، فهو يضيف مظهر يجمع بين المعاصرة والجمال، ولكن لجعل اللون اللامع أكثر إشراقة عليكٍ وضع لون ثابت تحت اللامع، ليساعد في ابقائه لمدة طويلة، واختارت هي الألوان الذهبية.

مكياج لامع





أحمر شفاه لامع

ألوان أحمر الشفاه كثيرة، وتختار الفتيات ما يناسب ألوان بشرتهن، ولكن في المناسبات والأعياد اختاري اللامع منه، وأيضا ما يناسب ظلال العيون اللامعة ولكن حددي القدر الملائم دون مبالغة ليكون المكياج كامل وأنيق.



