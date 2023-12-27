حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..
برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: توقيع عقود
مواليد برج الدلو من أكثر الشخصيات التى تتميز بالكثير من الإيجابيات، فهم شخصيات مرحة عاشقة للضحك ويتميزون بالكرم والحب الشديد، فهم شخصيات وسريع البديهة ويسعون دائمًا إلى تحقيق أحلامهم.
برج الدلو فى حظك اليوم 28 ديسمبر
برج الدلو يتميز عن كثير من الأبراج بسبب امتلاكه للكثير من الصفات التى تجعله قائدا مرحا ومحبوبا لدى الآخرين، فهو من الشخصيات الاجتماعية المتفتحة القادرة على تكوين العلاقات والانخراط بالجماعات والصداقات، كما يحب التجديد والاستمرارية.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى
تخلص من العوامل الخارجية السلبية التى تتسبب فى حدوث توتر بالعمل، وحافظ على تقدمك فى الفترات المقبلة ومارس الأنشطة التى تمدك بالطاقة خلال ساعات العمل.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى
يجب عليك ألا تحاول استفزاز شريك حياتك حتى لا تخلق مشاكل من لا شىء والعلاقة تكون قلقة بسبب استفزازك له، فأنت لم تستفيد شئ بهذا الفعل سوي مضايقته.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى
يجب عليك أن تتحكم فى أعصابك هذه الفترة، فأنت فى مرحلة الشفاء والتعافى التام، فعليك التزام الهدوء حتى لا تعود تنتكس مره أخرى.
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنه خلال الفترات المقبلة سوف يحصل على الكثير من التغيرات على المستوى المهنى وتوقيع عقود والانتقال لمرحلة جديدة تجعله من الشخصيات التى تنعم خلال العام الجديد 2024.
برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: حياة سعيدة
يمتاز مولود
برج الميزان
بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو
شخص عاشق للسفر وتكوين الصداقات، فهو شخص اجتماعى، ويمتلك طاقة حب كبيرة تجاه المحيطين به، ويميل إلى نصرة الحق ومساعدة الآخرين.
برج الميزان فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يمتاز برج الميزان بالعديد من المميزات فهو شخص طيب ويحب العدل ونصرة المظلوم، وأيًضا هو قادر على حل المشكلات والانتهاء من المهام الخاصة بالعمل.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
يجب على مولود برج الميزان أن يتجنب العصبية خلال العمل ويحل المشكلات بهدوء دون انفعال حتى لا يغضب منك زملاؤك ومديرك، فكلما كنت هادئا سوف تجد حلولا سريعة لحل مشكلاتك.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
شريك حياتك يمر بمرحلة صعبة وحاله نفسية سيئة، فيجب عليك أن تقف بجانبه هذه الفترة وتدعمه حتى يتخلص من كل هذه المشكلات.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
ابتعادك عن كل ما هو ضار لصحتك وممارستك لرياضتك المفضلة واتباع أوامر الطبيب الخاص بك يجعلك تتمتع بصحة جيدة.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان الفترة المقبلة سوف تجد شريكا حنون يغير لك حياتك وتعيش حياة سعيدة معه.
برج الثور.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: كن حذرا
يمتاز مولود برج الثور بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص طيب القلب وصادق بمشاعره وقادر على التصرف بإيجابية عند تعرضه لمواقف شخصية أو مواقف بالعمل، كما أنه صاحب قرار.
برج الثور فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يتصف مولود برج الثور بالعديد من الصفات الطيبة فهو شخص هادئ، لكنه عاشق للسفر ويمتلك حظا كبيرا بالنجاح فى السفر لأنه شخص يجيد التخطيط.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
مولود برج الثور أنت مرهق هذه الفترة بسبب كم الضغوطات فى العمل، فيجب عليك أن تأخذ قسطا من الراحة تعيد فيها ترتيب ذهنك حتى تعود تعمل بجد من جديد.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
لا تجعل أحدا من أقاربك أو زملائك يتدخلون بينكما، وإلا سوف تزيد المشاكل بينكما وتكون الأمور أكثر تعقيدا، فكن حذرا.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
عليك تجنب الوجبات الغذائية السريعة والأكلات المليئة بالدهون حفاظا على صحتك ولياقتك، واتبع نظاما غذائيا صحيا حتى تحافظ على رشاقتك.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
مولود برج الثور يمكن أن تحصل هذا العام على العديد من النجاحات الكثيرة، وتقوم بتحقيق أمنياتك وتنفيذ مشاريعك بالطريقة التى تحبها.
برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: عودة حبيب قديم
يمتاز مولود
برج الحمل
بالعديد من المميزات فهو صديق وفى ويمتلك قوة كبيرة فى التصدى للمشكلات، ويتمتع بشخصية قوية ومرتبة وعاشق للسفر ويمتلك قلبا طيبا.
برج الحمل فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يمتاز مولود برج الحمل بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص عاشق للعمل، ويمتلك قدرة كبيرة على إنهاء المهام المطلوبة منه، وقادر أيضًا على حل المشكلات فهو شخص إيجابى جاد بعلاقاته.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
حققت عدة نجاحات كثيرة هذه الفترة بتعاونك مع زملائك والاستفادة منهم ومن خبراتهم، فربما تحصل على ترقية فى بداية الشهر الجديد فحاول أن تستمر.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
مولود برج الحمل الفترة المقبلة عليك أن تركز على علاقتك بالحبيب ولا تدع شيئا آخر يؤثر على علاقتكما حتى لا يبتعد عنك بسبب انشغالك الدائم.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
يجب على مولود برج الحمل أن يتناول طعاما خفيفا وصحيا ويتجنب الأكلات الدسمة حفاظا على صحته ويمارس التمارين الرياضية.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
سوف تتلقى خطابا من حبيب مر على فراقه أكثر من عام، ويشاء القدر أن تجتمعا مرة أخرى وتكون معه أسرة سعيدة.
برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: اهتم بشريك حياتك
برج الحوت
له إطلالة جذابة بسبب طيبة قلبه، ويعشق مساعدة الغير، وعطوف وحنون مع الآخرين، ويقدم التضحية لمن يحب وبدون أى مقابل.
برج الحوت فى حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر
أما مرأة الحوت فالتعامل معها بحذر شديد بسبب فرط حساسيتها وعاطفتها الجياشة أثناء تعاملها مع الآخرين، كما تتصف بالحنان وتعاطفها مع الآخرين.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت هيفاء وهبى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى
قد يتعرض مستقبلك المهنى للخطر الشديد بسبب سلوكك العاطفى أكثر من اللازم، حاول أن تغير ذلك فى أسرع وقت ممكن، وحاول أن تمتص غضب رؤسائك.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفى
هناك طرق عديدة تساعدك على فهم شريك حياتك وتجعل العلاقة تأخذ منحنى أفضل بعد أن مرت بفترة طويلة المشاكل.
حظك اليوم برج الحوت على الصعيد الصحى
تحتاج إلى نظام غذائى ورياضى جديد، حتى تخسر السمنة التى اكتسبتها نتيجة اتباعك نظام غذائى خاطئ الفترة الماضية.
توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الحوت
إذا كنت أعزبا هناك شخص مقرب منك بدأت الآن العلاقة بينكما تأخذ شكلا آخر، فيما يبدو لك قصة حب فى مهدها لكن الأمر أكبر بكثير، ستتحول حياتك من الفردية للجماعة عش التجربة.
برج القوس.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: تحقيق نجاح
يتميز
برج القوس
بشخصية إيجابية من الطراز الأول، ويمتلك روح الدعابة ويواجه مشاكله بالسخرية، كما أنه صاحب حظ وفير، لكنه مندفع ومتشائم فى بعض الأحيان، ولا يعنيهم الفشل طالما هو محطة يتعلمون فيها درسًا قاسيًا فى الحياة.
برج القوس فى حظك اليوم 28 ديسمبر
مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار، كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم، كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة.
مشاهير برج القوس
من مشاهير برج القوس الفنانة بوسى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى
تتمكن اليوم من تحقيق النجاح على المستوى المهنى وتبدأ فى رسم خطوات أكثر توسعا، سوف تعود عليك بالنفع والربح فيما بعد، وتساعدك على تحسين أوضاعك.
حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى
احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين شريك حياتك، حتى تصبح حياتكما مستقرة وهادئة وخالية من المشكلات والخلافات.
حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى
قد تشعر اليوم ببعض الإرهاق الذى يؤثر على حالتك الصحية بشكل سيئ فاحرص للحصول على فترة من الراحة حتى تشعر بالتحسن.
توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس
يرى علماء الفلك أن مواليد برج القوس دائما ما يتذكرون المواقف الصعبة التى مرت عليهم فى العام الماضى، لذلك فهم قادرون على تقديم أفضل ما لديهم خلال العام المقبل.
برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: دروس جديدة
مواليد
برج الجدى
أشخاص يمتلكون قلبًا طيبًا وروحًا محبة للآخرين، ويتمسكون بالعادات والتقاليد وهم أشخاص صالحون فى المجتمع ويحاولون الحصول على رضا الآخرين.
برج الجدى فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يحب مولود برج الجدى الحياة الهادئة، وبعض الأوقات يمكن أن يطيح بأفكاره خارج الصندوق، لكنها تكون أفكارا مريحة للجميع.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دنيا سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
تحلى بالهدوء وقوة الملاحظة ولا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل، فذلك سوف يساعدك على تعلم دروس جديدة تفيدك فى مستقبلك المهنى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
يمكنك التحدث إلى شريك حياتك، فالحوار معه أفضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة الفترة الماضية.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
أنت بحاجة إلى إجراء الفحوصات الطبية فربما تشعر اليوم بالتعب والخمول والكسل الذى يشعرك بالقلق، لذلك فأنت بحاجة إلى معرفة مستوى حالتك الصحية ومدى استقرارها.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سيقوم بالبحث عن النظريات الفلسفية والكتب التى تتعلق بالثقافات الأخرى، ليتمكن من معرفة الأخبار الخاصة بالحضارات السابقة وليتعرف على التاريخ منذ القدم.
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: اتصال غير متوقع
يحلمون بالمثالية ويعيشون داخل القصص الرومانسية، فيسبب ذلك اصطدامهم بالواقع الذى يعيشون فيه، وهذه من أهم صفات مواليد
برج العذراء .
برج العذراء فى حظك اليوم 28 ديسمبر
صاحب برج العذراء يتمتع بقدر عالٍ من الإنسانية والكرم الأخلاقى، ويجعل الأمور تسير بشكل أفضل، حيث يهتم بترتيب وتنظيم كل شىء فى حياته.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الأمير هارى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفى.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهنى
كن حذراً للغاية اليوم فى محيط عملك، يبدو أنك كنت تعطى الثقة لمن لا يستحقها فى الفترة السابقة، حاول أن تبقى علاقتك بزملاء عملك فى محيط الالتزامات المهنية فقط.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفى
تعيد تقييم علاقة كنت قد أخرجتها من حياتك منذ فترة طويلة، فلا تنظر إلى الماضى فهذا ليس فى صالحك على الإطلاق، انظر فقط إلى المستقبل وانطلق فى علاقات جديدة تفتح لك آفاقا مميزة.
حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحى
ضغوطات الحياة جعلتك تهمل نفسك لوقت طويل، عزيزى العذراء حان الوقت لقليل من الاسترخاء، كرس 15 دقيقة على الأقل فى اليوم لنفسك لممارسة بعض تمارين التأمل أو تمارين اللياقة البدنية.
توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج العذراء
سوف يبتسم لك الحظ فهذا وقت بعض المكاسب المالية التى كنت تنتظرها من فترات طويلة، يأتى إليك اتصال غير متوقع من شخص قريب منك يولد لديك إحساس بالقلق.
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: ابدع وابتكر
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعائلته وحرصه على حمايتهم، كما لا يثق بأحد بسهولة، ويتسم بالصراحة والذكاء.
برج السرطان فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية والإخلاص وميله فى بعض الأحيان للعزلة، كما يتصف بحبه لجميع أنواع الفنون المختلفة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير
برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى
ابدع وابتكر أفكار جديدة ومختلفة فى عملك ولا تفكر فى الخسائر التى تكبدتها فى الماضى حتى لا تشعر بالندم مرة أخرى.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
انصت لشريك حياتك جيداً، وحاول أن تفهمه حتى تستطيع أن تعيش معه حياة سعيدة هادئة مستقرة، كما كنت تحلم طوال الوقت.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
احرص على اتباع نظام غذائى صحى يساعدك على إنقاص وزنك الزائد، الذى اكتسبته من إفراطك فى تناول الأطعمة الدسمة طوال الوقت.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يحسن حالته المزاجية ويهتم بصحته أكثر من أى وقت مضى، ويتخلص من أى عوائق تحول بينه وبين أى شىء يريده.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: أفكار مميزة
يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية مرحة ومميزة، لذلك فهو محبوب من الجميع، كما يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.
برج الجوزاء فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يشتهر مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها فضوله الذى يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة والمثيرة، كما يتصف بالرومانسية والإخلاص لشريك حياته.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رجب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
تعاون مع زملائك فى ابتكار أفكار جديدة ومختلفة فى العمل، ولا تكرر أخطاءك مرة أخرى حتى لا تحصل على نفس النتائج التى حصلت عليها الفترة الماضية.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اختر شريك حياة مناسب لك حتى تعيش معه حياة هادئة مستقرة، ولا تكرر نفس أخطائك فى علاقاتك الفترة الماضية حتى تعيش حياة هادئة كما كنت تحلم طوال الوقت.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
تناول الحليب بشكل يومى حتى تستفيد من عناصره الغذائية وتقوى عظامك، كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يتعاون مع زملائه فى ابتكار أفكار مميزة حتى يساعد فى تقدم المؤسسة التى يعملون بها.
برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: راحة بال
يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة.
برج الأسد فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها تفاخره الدائم بممتلكاته طوال الوقت، كما يتصف بشخصية أنانية ويحرص دائماً على أن يكون بدائرة الضوء طوال الوقت.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
اهتم بأدق تفاصيل عملك حتى لا ترتكب العديد من الأخطاء التى تعرضك للعقوبات من رؤسائك بالعمل، لذلك عليك مراجعة كل تقاريرك قبل تسليمها.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك، ولا تتجاهله طوال الوقت، حتى تظل علاقتكما قوية ومميزة وتعيش حالة من السعادة والحب كما كنت تحلم طوال الوقت.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
اهتم بصحتك النفسية واحرص على تحسين حالتك المزاجية من خلال ممارسة تمارين اليوجا التى تجعلك تتخلص من الطاقة السلبية وتشعر بالسعادة.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يهتم بصحته النفسية ويتخلص من المشاعر السلبية حتى يعيش فى سعادة وراحة بال.
برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 28 ديسمبر: أنت فى المقدمة
يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية حكيمة، كما لديه العديد من الأصدقاء وذلك لشخصيته الاجتماعية المحبوبة من الجميع.
برج العقرب فى حظك اليوم 28 ديسمبر
يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حرصه على تحقيق العدل طوال الوقت والشجاعة التى تدفعه لمواجهة المخاطر وحبه الشديد لعائلته.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى
حبك الشديد لعملك وحرصك على إتقانه يجعلك دائماً فى المقدمة، وذلك لاهتمامك الدائم بأدق التفاصيل وحرصك على مراجعة كل شىء فى عملك.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اهتمامك الدائم بشريك حياتك وحرصك على التواصل معه دائماً، جعل حياتكما مستقرة وسعيدة كما كنت تتمنى طوال الوقت.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى
ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى، وحرصك على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية الهامة، ساعدك فى الحفاظ على صحتك.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى إبداعه وتميزه حتى يصل للمكانة التى يستحقها منذ فترة طويلة.
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