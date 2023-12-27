وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. لو عايزة تجددى لون ضوافرك

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- Youm7) تحرص الكثيرات على وضع طلاء أظافر يتوافق مع ملابسهن والمناسبة التي يرغبن في الذهاب إليها، ولكن قد يتبع أساليب قاسية لإزالة طلاء الأظافر والتي تتسبب مع الوقت في ضعفها، ولهذا يفضل استبدالها بوصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " .stylecraze".
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
وصفة الليمون والخل لإزالة طلاء الأظافر
يجب سكب ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في وعاء، ثم إضافة الخل الأبيض المقطر، ثم نقع الأظافر في الخليط لمدة خمس دقائق، ثم الاستعانة بقطعة قطن لإزالة الطلاء، وتساعد هذه الوصفة في إزالة الطلاء بطريقة طبيعية مع الحفاظ على صحة الأظافر بدلاً من استخدام المواد القاسية الأخرى .
إزالة طلاء الأظافر
وصفة الماء الساخن والصابون لإزالة طلاء الأظافر
ولإزالة طلاء الأظافر، يفضل فرك الماء الساخن والصابون، ثم نقع الأظافر في الخليط لفترة من الوقت، ثم الاستعانة بقطعة قطن لإزالة الطلاء نهائياً، ووضع طلاء جديد.
وصفات لإزالة طلاء الأظافر
وصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر
ينصح بعمل خليط يجمع بين الخل الأبيض وعصير البرتقال بكميات متساوية في وعاء صغير وغمر قطعة قطن في الوعاء ثم مسح الأظافر بهذا الخليط وتركها لفترة تتراوح مابين 10 إلى 15 ثانية، وبمجرد أن يبدأ طلاء الأظافر في التليين، قومي بالاستعانة بكرة قطن ومسح الأظافر بلطف للتخلص من الطلاء مع الحفاظ على صحة الأظافر ووضع طلاء جديد.
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
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