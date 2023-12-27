وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. لو عايزة تجددى لون ضوافرك

MENAFN - Youm7) تحرص الكثيرات على وضع طلاء أظافر يتوافق مع ملابسهن والمناسبة التي يرغبن في الذهاب إليها، ولكن قد يتبع أساليب قاسية لإزالة طلاء الأظافر والتي تتسبب مع الوقت في ضعفها، ولهذا يفضل استبدالها بوصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " .stylecraze".

وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافروصفة الليمون والخل لإزالة طلاء الأظافر

يجب سكب ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في وعاء، ثم إضافة الخل الأبيض المقطر، ثم نقع الأظافر في الخليط لمدة خمس دقائق، ثم الاستعانة بقطعة قطن لإزالة الطلاء، وتساعد هذه الوصفة في إزالة الطلاء بطريقة طبيعية مع الحفاظ على صحة الأظافر بدلاً من استخدام المواد القاسية الأخرى .

إزالة طلاء الأظافر





وصفة الماء الساخن والصابون لإزالة طلاء الأظافر

ولإزالة طلاء الأظافر، يفضل فرك الماء الساخن والصابون، ثم نقع الأظافر في الخليط لفترة من الوقت، ثم الاستعانة بقطعة قطن لإزالة الطلاء نهائياً، ووضع طلاء جديد.

وصفات لإزالة طلاء الأظافر





وصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر

ينصح بعمل خليط يجمع بين الخل الأبيض وعصير البرتقال بكميات متساوية في وعاء صغير وغمر قطعة قطن في الوعاء ثم مسح الأظافر بهذا الخليط وتركها لفترة تتراوح مابين 10 إلى 15 ثانية، وبمجرد أن يبدأ طلاء الأظافر في التليين، قومي بالاستعانة بكرة قطن ومسح الأظافر بلطف للتخلص من الطلاء مع الحفاظ على صحة الأظافر ووضع طلاء جديد.

وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر







