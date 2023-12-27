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طرق مختلفة للتخلص من رائحة السمك الكريهة.. بعد تحضير الغداء

12/27/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تعانين من رائحة السمك في منزلك بعد تحضيرك للغداء ولاحظت استمرارها فى أرجاء المنزل حتى اليوم التالي، فلا تقلقى فهناك 5 طرق سهلة للتخلص من رائحة السمك الكريهة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "thespruce".

طرق التخلص من رائحة السمك الكريهة

استخدمى الخل

يساعد الخ في التخلص من الروائح الكريهة لأن حموضة الخل تعمل على تحييد الروائح القلوية، لذلك اتركي وعاء من الخل على المنضدة طوال الليل في المكان الذي توجد فيه الرائحة حتى يعمل على تحييد الروائح طوال الليل، كما يمكن القيام علي جزء من الخل مع ثلاثة مقادير من الماء من 10 إلى 15 دقيقة، فعندما يسخن الخل ويتبخر في الهواء يساعد على التخلص من الرائحة.

فتح النافذة

قومى بفتح نافذة أو اثنتين لبضع ساعات بالقرب من الرائحة حتى يعمل الهواء النقي على إزالة الرائحة، وقومى بوضع مروحة أمام النافذة لكي تمتص الهواء المحمل بالرائحة.


غلي البهارات

قومى بملء وعاء بالماء وضيفى إليه القليل من القرفة وملعقة
صغيرة أو اثنتين من الزنجبيل المطحون واغلي هذا الخليط من 10 إلى 15 دقيقة مع ترك الرائحة تنتشر في المنزل.



استخدمى معطر الجو

قومى برش معطر جو محايد عند الانتهاء من طهي السمك حتى يزيل الرائحة.



تنظيف مصرف الحوض

إذا جربت الطرق السابقة ووجدت أن الرائحة لا تزال موجودة، قومى بتنظيف مصرف الحوض، لأن قطع السمك وزيت الطهي يمكن أن تنحصر وتتعفن مما يؤدي إلى ظهور تلك الرائحة، لذلك يجب اتباع الآتى لتنظيف مصرف الحوض، وهو:

خلط كوب واحد من الماء مع كوب واحد من الخل.

قومى بسكب نصف كوب من صودا الخبز في الحوض مع إضافة محلول الخل.

سد الحوض بسدادة واتركيها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك قومى بشطف الحوض عن طريق تشغيل الماء الساخن للغاية لمدة دقيقة حيث سيؤدي ذلك إلى التخلص من بقايا الطعام العالقة بالحوض.



تحضير السمك





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