طرق مختلفة للتخلص من رائحة السمك الكريهة.. بعد تحضير الغداء

(MENAFN
- Youm7) إذا كنت تعانين من رائحة السمك في منزلك بعد تحضيرك للغداء ولاحظت استمرارها فى أرجاء المنزل حتى اليوم التالي، فلا تقلقى فهناك 5 طرق سهلة للتخلص من رائحة السمك الكريهة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "thespruce".
طرق التخلص من رائحة السمك الكريهة
استخدمى الخل
يساعد الخ في التخلص من الروائح الكريهة لأن حموضة الخل تعمل على تحييد الروائح القلوية، لذلك اتركي وعاء من الخل على المنضدة طوال الليل في المكان الذي توجد فيه الرائحة حتى يعمل على تحييد الروائح طوال الليل، كما يمكن القيام علي جزء من الخل مع ثلاثة مقادير من الماء من 10 إلى 15 دقيقة، فعندما يسخن الخل ويتبخر في الهواء يساعد على التخلص من الرائحة.
فتح النافذة
قومى بفتح نافذة أو اثنتين لبضع ساعات بالقرب من الرائحة حتى يعمل الهواء النقي على إزالة الرائحة، وقومى بوضع مروحة أمام النافذة لكي تمتص الهواء المحمل بالرائحة.
غلي البهارات
قومى بملء وعاء بالماء وضيفى إليه القليل من القرفة وملعقة
صغيرة أو اثنتين من الزنجبيل المطحون واغلي هذا الخليط من 10 إلى 15 دقيقة مع ترك الرائحة تنتشر في المنزل.
استخدمى معطر الجو
قومى برش معطر جو محايد عند الانتهاء من طهي السمك حتى يزيل الرائحة.
تنظيف مصرف الحوض
إذا جربت الطرق السابقة ووجدت أن الرائحة لا تزال موجودة، قومى بتنظيف مصرف الحوض، لأن قطع السمك وزيت الطهي يمكن أن تنحصر وتتعفن مما يؤدي إلى ظهور تلك الرائحة، لذلك يجب اتباع الآتى لتنظيف مصرف الحوض، وهو:
خلط كوب واحد من الماء مع كوب واحد من الخل.
قومى بسكب نصف كوب من صودا الخبز في الحوض مع إضافة محلول الخل.
سد الحوض بسدادة واتركيها لمدة 10 دقائق.
بعد ذلك قومى بشطف الحوض عن طريق تشغيل الماء الساخن للغاية لمدة دقيقة حيث سيؤدي ذلك إلى التخلص من بقايا الطعام العالقة بالحوض.
تحضير السمك
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