زيوت طبيعية تجعل جسمك ناعما وخاليا من التشققات طوال فصل الشتاء

يتزايد جفاف الجل خلال فصل الشتاء بسبب تغيرات درجات الحرارة التي تؤدي إلى جفاف وبهتان البشرة، حيث تعانى مناطق كثيرة بالجسم

من زيادة القشور والجلد الميت، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أبرز الزيوت الطبيعية التي تجعل الجسم خاليًا من أي جلد ميت ويظل ناعماً مثل الحرير وفقًا لما جاء في موقع stylecraze

زيوت طبيعية للجسم





زيوت طبيعية تجعل الجسم ناعم مثل الحرير :زيت جوز الهند:



استخدمي زيت جوزالهند بعد الانتهاء من الحصول على حمام دافئ، و قومي بعمل مقشر للجسم للتخلص من أي جلد ميت من خلال دهن الجسم كله بـ 3ملاعق من زيت جوز الهند المضاف إليه 3 ملاعق من ماء الورد للحصول على ترطيب ورائحة جيدة.

زيت الصبار الطبيعي:



ضعي كمية مناسبة من زيت الصبار على جسمك بشكل شبه يومي للحصول على جسم ناعم، وتتخلصى من القشور الناتجة عن جفاف الجلد.

زيت الجزر:



يعمل زيت الجزر على التخلص من خلايا الجلد الميتة،

مما يسهل من التخلص من التشققات وإزالة الجلد الميت، حيث يحتوى زيت الجزر على

خصائص كثيرة مضادة للأكسدة ومحاربة للجراثيم .

زيتاللوز المر:



يمتلك زيت اللوز المر عدة خصائص مهمة تساعد في شفاء الجروح، وتخلص من التشققات، وتزيل الجلد الميت، وتهدئ البشرة، أيضًا

يمتلك خصائص تساعده على إعادة الجلد مرة أخرى.











