Thursday, 28 December 2023 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيوت طبيعية تجعل جسمك ناعما وخاليا من التشققات طوال فصل الشتاء

12/27/2023 11:20:46 PM
(MENAFN- Youm7)

يتزايد جفاف الجل خلال فصل الشتاء بسبب تغيرات درجات الحرارة التي تؤدي إلى جفاف وبهتان البشرة، حيث تعانى مناطق كثيرة بالجسم
من زيادة القشور والجلد الميت، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أبرز الزيوت الطبيعية التي تجعل الجسم خاليًا من أي جلد ميت ويظل ناعماً مثل الحرير وفقًا لما جاء في موقع stylecraze



زيوت طبيعية للجسم


زيوت طبيعية تجعل الجسم ناعم مثل الحرير :


زيت جوز الهند:


استخدمي زيت جوزالهند بعد الانتهاء من الحصول على حمام دافئ، و قومي بعمل مقشر للجسم للتخلص من أي جلد ميت من خلال دهن الجسم كله بـ 3ملاعق من زيت جوز الهند المضاف إليه 3 ملاعق من ماء الورد للحصول على ترطيب ورائحة جيدة.

زيت الصبار الطبيعي:


ضعي كمية مناسبة من زيت الصبار على جسمك بشكل شبه يومي للحصول على جسم ناعم، وتتخلصى من القشور الناتجة عن جفاف الجلد.


زيت الجزر:


يعمل زيت الجزر على التخلص من خلايا الجلد الميتة،
مما يسهل من التخلص من التشققات وإزالة الجلد الميت، حيث يحتوى زيت الجزر على
خصائص كثيرة مضادة للأكسدة ومحاربة للجراثيم .


زيت
اللوز المر:


يمتلك زيت اللوز المر عدة خصائص مهمة تساعد في شفاء الجروح، وتخلص من التشققات، وتزيل الجلد الميت، وتهدئ البشرة، أيضًا
يمتلك خصائص تساعده على إعادة الجلد مرة أخرى.










MENAFN27122023000132011024ID1107663569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث