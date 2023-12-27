زيوت طبيعية تجعل جسمك ناعما وخاليا من التشققات طوال فصل الشتاء

(MENAFN
- Youm7)
يتزايد جفاف الجل خلال فصل الشتاء بسبب تغيرات درجات الحرارة التي تؤدي إلى جفاف وبهتان البشرة، حيث تعانى مناطق كثيرة بالجسم
من زيادة القشور والجلد الميت، لذا نستعرض خلال السطور التالية، أبرز الزيوت الطبيعية التي تجعل الجسم خاليًا من أي جلد ميت ويظل ناعماً مثل الحرير وفقًا لما جاء في موقع stylecraze
زيوت طبيعية للجسم
زيوت طبيعية تجعل الجسم ناعم مثل الحرير :
زيت جوز الهند:
استخدمي زيت جوزالهند بعد الانتهاء من الحصول على حمام دافئ، و قومي بعمل مقشر للجسم للتخلص من أي جلد ميت من خلال دهن الجسم كله بـ 3ملاعق من زيت جوز الهند المضاف إليه 3 ملاعق من ماء الورد للحصول على ترطيب ورائحة جيدة.
زيت الصبار الطبيعي:
ضعي كمية مناسبة من زيت الصبار على جسمك بشكل شبه يومي للحصول على جسم ناعم، وتتخلصى من القشور الناتجة عن جفاف الجلد.
زيت الجزر:
يعمل زيت الجزر على التخلص من خلايا الجلد الميتة،
مما يسهل من التخلص من التشققات وإزالة الجلد الميت، حيث يحتوى زيت الجزر على
خصائص كثيرة مضادة للأكسدة ومحاربة للجراثيم .
زيت
اللوز المر:
يمتلك زيت اللوز المر عدة خصائص مهمة تساعد في شفاء الجروح، وتخلص من التشققات، وتزيل الجلد الميت، وتهدئ البشرة، أيضًا
يمتلك خصائص تساعده على إعادة الجلد مرة أخرى.
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