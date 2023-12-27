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أعداد السفن العابرة لقناة السويس تسجل زيادة 10% أكتوبر الماضى

12/27/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفع إجمالى أعداد السفن العابرة لقناة السويس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالى السفن نحو 2345 سفينة فى شهر أكتوبر الماضى، بينما كان نحو 2131 سفينة فى نفس الشهر من العام الماضى 2022، بنسبة زيادة بلغت 10٪.



وكان عدد ناقلات البترول نحو 705 ناقلات في شهر أكتوبر الماضى، مقابل نحو 590 ناقلة بترول في نفس الشهر من العام الماضي 2022 ، بزيادة بلغت نحو 115 ناقلة بترول.



وسجلت عائدات قناة السويس ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 26.4 مليار جنيه في شهر سبتمبر السابق له، بزيادة بلغت نحو 800 مليون جنيه.



وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إيرادات قناة السويس في أكتوبر الماضي ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2022، والتي كانت نحو 14.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 12.9 مليار جنيه.












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