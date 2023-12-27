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10 معلومات حول مزايا وتفاصيل الدورة التدريبية الأولى للعاملين بشركات قطاع الأعمال

12/27/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Youm7) تم الانتهاء من أولى الدورات التدريبية ؛لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك فى إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة فى شتى القطاعات والمجالات تعرف على مزايا وتفاصيل التدريب فى 10 معلومات.



1- يهدف لرفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.



2-
توعية العاملين ورفع قدراتهم فى مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث.



3- شارك فى الدورة
نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.



4- أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا فى جميع الشركات التابعة.



5- تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.




6- الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.



7- التدريب يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية



8- أكد حسن شحاته وزير العمل على أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب والعاملين، لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشآت.



9- الوزارة" لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب، بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني.



10- هذه الدورة خطوة لتنفيذ خطة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على
تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام.












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