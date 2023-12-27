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توقعات بارتفاع الطلب على النفط لـ103.3 مليون برميل يومياً الربع الرابع 2023

12/27/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Youm7) تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى نحو 102.1 مليون برميل يوميا، أى بنسبة زيادة بلغت 0.6% مقارنة بمستويات الربع الثانى من عام 2023، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 1.1% ليصل إلى نحو 46.2 مليون برميل/يوميا، كما ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.2% ليصل إلى حوالى 55.9 مليون برميل/يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".





وأضاف التقرير الصادر خلال
الشهر الجارى، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى نحو 103.3 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 57.3 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنحو 270 ألف برميل يوميا ليصل إلى 46 مليون برميل يوميا.












MENAFN27122023000132011024ID1107663566

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