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أسعار الأسماك فى مصر اليوم الخميس.. البلطى 58 جنيها

12/27/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية استقرار أسعار السمك في مصر اليوم الخميس وسجل سعر كيلو البلطي 58 و62 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 50 و56 جنيها والبلطي الاسواني 20 إلى 60 جنيها وفيلية بطلي 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.



وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 115جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة السويسى من 65 إلى 115 جنيها للكيلو في الجملة وسمك موسي 190 إلي 350 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 210 إلي 390 جنيها.



وبلغ سعر الكابوريا 40 إلي 220 جنيها والمورجان من 60 إلى 70 جنيها وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 520 إلى 580 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 400 إلى 500 جنيه وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 380 جنيها وجمبرى 3 من 90 إلى 210 جنيهات.












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