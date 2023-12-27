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أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم.. تراجع البطاطس والبسلة

12/27/2023 11:20:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، هبوط سعر البطاطس فى الأسواق بحوالى 3 جنيهات وكذلك سعر البسلة تراجع حوالى 2 جنيه فى أسواق الجملة مما ينعكس على الأسعار للمستهلكين.





وننشر أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس 6 إلى 11جنيها بتراجع 3 جنيهات وتحرك سعر البصل 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة
والكوسة 8 إلى 15 جنيهات والجزر 3
إلى 4 جنيهات.





وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.





وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيها والخيار البلدى من 6
إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.




















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