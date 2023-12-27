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فلسفة المسرح عند يوسف إدريس والشعائر الطقسية فى العدد الجديد من مسرحنا

12/27/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لهمت مصطفى عن عرض "الحلم نور" مشروع تخرج الفرقة الرابعة لمسرح التربية بالزقازيق، وتكتب رنا رأفت عن كتاب "مواطن في قاعة المسرح" للكاتب والشاعر يسري حسان والذي يصدر قريبا عن المجلس الأعلى للثقافة، وتكتب همت مصطفى عدة تقارير ومتابعات عن عرض "زنوبيا" للمخرجة كريمة بدير في ليلة متفردة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وصدور مجموعة مسرحيات "المكحلة واليشمك" للكاتب والناقد إبراهيم الحسيني عن الهيئة العربية للمسرح، ونتائج المسابقة المسرحية للنشاط الطلابي بجامعة المنصورة.



وفي قسم الحوارات والتحقيقات يبرز تحقيق أجرته روفيدة خليفة مع الحاصلين على جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وتحاور إيناس العيسوي الباحث والناقد د. عمرو دوارة بعد حصوله على درع سميحة أيوب من مهرجان شرم الشيخ.



وفي قسم رؤى يكتب جمال الفيشاوي "هيلين" عن الملحمة الشعرية الإلياذة، ويكتب د. محمود كحيلة عن أطفال التربية الخاصة بالتعليم المصري يقدمون فطوطة وحيلة القاضي، وتكتب الدكتورة وفاء كمالو عن "المغامرة" إبداع يليق بتاريخ الثقافة الجماهيرية.



وفي قسم نوافذ يكتب عبد السلام إبراهيم: الاستعارة الدرامية في "كتاب الله" مسرحية الصراع بين النور والظلام للشيخ سلطان القاسمي، ويكتب عيد عبد الحليم عن "فلسفة المسرح عند يوسف إدريس وأثرها في الحركة المسرحية، ويكتب محمد أحمد كامل: الملامح والشعائر الطقسية في النصوص المسرحية، وينشر العدد الجزء الثالث من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "الفكر.. التراجيديا.. تراجيديا الفكر.. ملاحظات على مصير النظرية على خشبة المسرح" لـ هانز – تيس ليمان.



ويبحر بنا الدكتور سيد علي إسماعيل في الجزء الخامس والعشرين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عروض غير ناجحة!".

ويكتب محمد الروبي في مشهد: في ليلة الاحتفاء بثلاثين عاما من الرقص.. وليد عوني.. إيكاروس الذي لم يسقط أبدا.



جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.












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