قصر ثقافة أسيوط يكرم الناقد محمود فرغلي والشاعر سيد عبد الرازق

(MENAFN
- Youm7) ينظم نادي القصة بأسيوط فعالياته السنوية، بقصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة بأسيوط، وذلك اليوم الخميس 28 ديسمبر الحالى وقال الكاتب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط
إن برنامج الفعالية يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقات السنوية للقصة القصيرة والتي تهدف لتحفيز الكتابة الإبداعية الجادة والإشارة لأسماء المتميزين الجدد وتشجيعهم، مضيفا أنه سيتم تكريم اثنين من أهم الأعضاء تتويجا لجهودهم الإبداعية والثقافية والتطوعية وهم الدكتور محمود فرغلي والدكتور سيد عبد الرازق.
وأوضح رئيس نادي القصة بأسيوط، أن الدكتور محمود فرغلي هو واحد من أهم النقاد الذين ساهموا بالثراء الحركة النقدية فضلا عن إسهاماته الإبداعية في الشعر والسرد والمسرح، أما الدكتور سيد عبد الرازق فهو واحد من أهم الشعراء الذين لهم إسهامات لافتة في الشعر بأنواعه والمسرح الشعري وكل منهما حائز على العديد من الجوائز العربية المهمة في مختلف المجالات التي يبدعون فيها.
تقام الفعالية برعاية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وإشراف ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة الفنانة التشكيلية صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.
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