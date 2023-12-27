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قصر ثقافة أسيوط يكرم الناقد محمود فرغلي والشاعر سيد عبد الرازق

12/27/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم نادي القصة بأسيوط فعالياته السنوية، بقصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة بأسيوط، وذلك اليوم الخميس 28 ديسمبر الحالى وقال الكاتب أحمد راشد البطل رئيس نادي القصة بأسيوط
إن برنامج الفعالية يتضمن تكريم الفائزين بالمسابقات السنوية للقصة القصيرة والتي تهدف لتحفيز الكتابة الإبداعية الجادة والإشارة لأسماء المتميزين الجدد وتشجيعهم، مضيفا أنه سيتم تكريم اثنين من أهم الأعضاء تتويجا لجهودهم الإبداعية والثقافية والتطوعية وهم الدكتور محمود فرغلي والدكتور سيد عبد الرازق.



وأوضح رئيس نادي القصة بأسيوط، أن الدكتور محمود فرغلي هو واحد من أهم النقاد الذين ساهموا بالثراء الحركة النقدية فضلا عن إسهاماته الإبداعية في الشعر والسرد والمسرح، أما الدكتور سيد عبد الرازق فهو واحد من أهم الشعراء الذين لهم إسهامات لافتة في الشعر بأنواعه والمسرح الشعري وكل منهما حائز على العديد من الجوائز العربية المهمة في مختلف المجالات التي يبدعون فيها.



تقام الفعالية برعاية عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وإشراف ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتورة الفنانة التشكيلية صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.












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